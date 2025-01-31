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Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bursa Yarıyıl Kampı Devam Ediyor

TDV'nin Bursa'daki yarıyıl kampı, 1774 öğrencinin katılımıyla kişisel ve akademik gelişim için çeşitli etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:23
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bursa Yarıyıl Kampı Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bursa'daki Yarıyıl Kampı Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 2025 Yarıyıl Kampları sürüyor. Bu yıl farklı şehirlerde 1774 lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla toplam 12 şehirde gerçekleştirilen kamp programı, Bursa'da Nilüfer ilçesindeki Bursa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde düzenleniyor.

Programda, alanında yetkin eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler ve konferanslar veriliyor. Etkinlikler arasında atölye çalışmaları, geleneksel el sanatları, müzik ve gezi organizasyonları yer alıyor.

Kamp Hakkında Açıklama

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Esen Sezen Kılıç, kamp programıyla ilgili açıklama yaparak, etkinliklerin amacının öğrencilerin manevi dünyalarına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Kılıç, şöyle konuştu:

"Kamplarda vakıf kimliği ve Müslüman kimliği üzerine seminerler, sosyal ve kültürel faaliyetler, alanında uzman hocaların konferansları ve cemaatle namaz programları gibi etkinlikler planlıyoruz. Bu hizmetleri, vakfımıza emanet edilen bağışlarla yürütüyoruz. Her yıl geleneksel olarak bu kampları düzenliyoruz ve yaz ile kış kamplarımızda TDV olarak bir marka haline geldik."

Öğrenci Yorumları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Bilal Çiçek, ilk kez katıldığı kamp programının kendisi için oldukça faydalı olduğunu ve Bursa'nın tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu belirtti. Çiçek, "Spordan musikiye birçok alanda faaliyetler yaptık. Bursa'yı çok sevdik, burada çok güzel karşılandık," dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Khalil Youssouf Adam ise, tüm öğrencilere kamplara katılmalarını tavsiye etti. Adam, "Yarıyıl kampı çok güzeldi, diğer ülkelerden gelen öğrencilerle kardeşlik ve eğitim ortamı oluşturduk. Bursa'nın tarihi yerlerini gezmek harikaydı," şeklinde konuştu.

Vakıf burslusu öğrencilerin katılımıyla 18 Ocak'ta başlayan kamplar, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

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