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Türkiye İş Bankası Müzesi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana 3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı ve tarihini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:46
Türkiye İş Bankası Müzesi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye İş Bankası Müzesi'nden Büyük İlgi

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Müze, 3 milyonuncu ziyaretçisini ağırlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Ekonomik ve Kültürel Dönüşümleri Işık Tutan Bir Merkez

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın bir asırlık tarihinin yanı sıra Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerine ışık tutan sergileri ile dikkat çekiyor. Müze Müdürü Ayşegül Okan, 3 milyonuncu ziyaretçi olarak işaretlenen Özdemir ailesine günün anısına "İş'in 100 Yılı: Zeka Dikkat ve İffet" kitabı ile kumbara armağan etti.

Tarihi Bina Modern Müze Deneyimi Sunuyor

Postane olarak 1892'de inşa edilen ve 1928'den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007'de müzeye dönüştürüldü. İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yılı olan 2024'te yenilenerek modern bir tasarım ve zengin sergileme düzeniyle yeniden açılacak. Müzenin kalıcı sergisi "İş'in 100 Yılı", belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları ile Türkiye'nin ekonomik gelişimine dair kapsamlı bir perspektif sunuyor.

Özel Sergiler ve Çocuklar için Atölyeler

Müzenin giriş katında, bankanın kuruluş öyküsünden Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanayi hamlelerine uzanan bir yolculuk ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca İzmir İktisat Kongresi'ne ait daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraflar da ilk kez burada sergileniyor. Üst katta ise bankacılık teknolojisinin evrimi ve bugünün finans dünyasına dair konular ele alınıyor.

1928'den bu yana kullanılan Ana Kasa, Kiralık Kasa Dairesi ve yenilenen Atatürk Salonu da ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Müzenin küratörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya, "İş'in 100 Yılı: Zeka, Dikkat ve İffet" kitabı ile müze koleksiyonundan nadir belge ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş önemli bir kaynak oluşturmuş durumda.

Yetişkinlerin rehberli turlara yoğun ilgi gösterdiği Türkiye İş Bankası Müzesi, çocuk ziyaretçilerini de unutmuyor. Yıl boyunca düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı oluyor. Müze, her yaştan ziyaretçiyi tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Detaylı bilgilere issanat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası...

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası...

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

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