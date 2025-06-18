DOLAR
39,52 -0,13%
EURO
45,38 0,17%
ALTIN
4.301,22 -0,06%
BITCOIN
4.135.554,67 -0,27%

Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Cenevre'de Kutlandı

Cenevre'de Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla sergi ve piyano resitali düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 03:19
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 03:19
Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Cenevre'de Kutlandı

Cenevre'de Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması İçin Anma Etkinliği

Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluk ilişkisini simgeleyen ve 100. yılını kutlayan Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması dolayısıyla, Cenevre'de özel bir program düzenlendi. "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı" konulu sergi ve piyano resitali etkinliklerinin yapıldığı bu anlamlı program, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Başkonsolosluğu tarafından organize edildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve başka birçok önemli katılımcı katıldı. Cenevre Kantonu Hükümeti Üyesi Pierre Maudet ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin gibi isimler de etkinliğin onur konuğu oldu.

Büyükelçi İncesu'nun Açıklamaları

Büyükelçi İncesu, programın, 19 Eylül 1925 tarihinde imzalanan antlaşmanın 100. yılı anısına düzenlendiğini belirtti. İncesu, "Bu tarihi dönüm noktasını sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dostluk anlaşması, cumhuriyetin ilk imzalanan antlaşmalarından biridir ve iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmiştir," dedi.

Başkonsolos Özkan'ın Vurgu Yaptığı Noktalar

Baskonsolos Özkan, Cenevre Başkonsolosluğu’nun tarihi boyunca ceddin izleri taşımakta olduğunu ifade ederek, arşiv belgeleri ve fotoğraflarla zenginleştirilen serginin kadim dostluğun bir göstergesi olduğunu açıkladı. Özkan, "Cenevre ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına Türk vatandaşlarını yerel aktörler ile iş birliği yapmaya davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Sergi ve Piyano Resitalinin Detayları

Sergide, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Cenevre Başkonsolosluğunun tarihi binaları, resmi belgeler ve diğer hatıralar da sergilendi. Etkinlik, Azerbaycan sanatçısı Turan Manafzade tarafından verilen piyano resitali ile sona erdi. Resital, Türk ezgilerini ve klasik repertuarı içeriyordu.

Sonuç

Her iki ülke arasında süregelen dostluk, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Gelecek yıllarda bu ilişkilerin daha da derinleşmesi ve iş birliğinin artması amaçlanıyor.

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre...

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı konulu Sergi ve Piyano Resitali" başlıklı program düzenlendi.

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre...

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı konulu Sergi ve Piyano Resitali" başlıklı program düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu’nda Tartışıldı
2
Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
3
İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
4
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 10.520 Üniversite Öğrencisine Burs Desteği
5
Küçükçekmece'de Görme Özürlüler Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı
7
Hatay'da 5 Kuyumcu Düşük Ayarlı Altın İle Yakalandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!