Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Cenevre'de Kutlandı

Cenevre'de Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması İçin Anma Etkinliği

Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluk ilişkisini simgeleyen ve 100. yılını kutlayan Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması dolayısıyla, Cenevre'de özel bir program düzenlendi. "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı" konulu sergi ve piyano resitali etkinliklerinin yapıldığı bu anlamlı program, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Başkonsolosluğu tarafından organize edildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve başka birçok önemli katılımcı katıldı. Cenevre Kantonu Hükümeti Üyesi Pierre Maudet ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin gibi isimler de etkinliğin onur konuğu oldu.

Büyükelçi İncesu'nun Açıklamaları

Büyükelçi İncesu, programın, 19 Eylül 1925 tarihinde imzalanan antlaşmanın 100. yılı anısına düzenlendiğini belirtti. İncesu, "Bu tarihi dönüm noktasını sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dostluk anlaşması, cumhuriyetin ilk imzalanan antlaşmalarından biridir ve iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmiştir," dedi.

Başkonsolos Özkan'ın Vurgu Yaptığı Noktalar

Baskonsolos Özkan, Cenevre Başkonsolosluğu’nun tarihi boyunca ceddin izleri taşımakta olduğunu ifade ederek, arşiv belgeleri ve fotoğraflarla zenginleştirilen serginin kadim dostluğun bir göstergesi olduğunu açıkladı. Özkan, "Cenevre ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına Türk vatandaşlarını yerel aktörler ile iş birliği yapmaya davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Sergi ve Piyano Resitalinin Detayları

Sergide, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Cenevre Başkonsolosluğunun tarihi binaları, resmi belgeler ve diğer hatıralar da sergilendi. Etkinlik, Azerbaycan sanatçısı Turan Manafzade tarafından verilen piyano resitali ile sona erdi. Resital, Türk ezgilerini ve klasik repertuarı içeriyordu.

Sonuç

Her iki ülke arasında süregelen dostluk, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Gelecek yıllarda bu ilişkilerin daha da derinleşmesi ve iş birliğinin artması amaçlanıyor.

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı konulu Sergi ve Piyano Resitali" başlıklı program düzenlendi.

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı konulu Sergi ve Piyano Resitali" başlıklı program düzenlendi.