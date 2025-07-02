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Türkiye Maarif Vakfı'ndan İstanbul'da Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfı, 14 ülkeden 101 uluslararası öğrencinin mezuniyet törenini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 23:47
Türkiye Maarif Vakfı'ndan İstanbul'da Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfı'ndan İstanbul'da Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfı'nın 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim gören ve Türkiye'deki üniversitelerde lisans ile yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 101 uluslararası öğrenci için anlam dolu bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Vakfın Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mustafa Özdil, vakfın kuruluşundan bu yana kazandığı önemli mesafeleri katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı olarak, 55 ülkede yürüttüğümüz eğitim faaliyetleriyle 70 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Bugün, küresel ölçekte etkili bir uluslararası eğitim kurumu haline geldik." dedi.

Vakıf tarafından benimsediği eğitim modelinin dayatmacılıktan uzak olduğunu vurgulayan Özdil, Maarif Okullarının her ülkede yerel kültüre saygı gösterdiğini ve dünya ile entegre olabilen gençler yetiştirdiğini belirtti.

Mezuniyet töreninde, Maarif öğrencilerinin Türkiye'deki eğitim süreçlerinde gösterdikleri başarıların vakıf açısından büyük gurur kaynağı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdil, öğrencilere, "Sizler, yalnızca başarılı öğrenciler değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi taşıyan güvenilir gönül köprülerisiniz." diyerek seslendi.

Mezun olan öğrenciler arasında yer alan Somali Mogadişu Maarif Okulu ve İstanbul Medipol Üniversitesi mezunu Mohammed Ahmed Alasow, tören sırasında Maarif flamasını Çad Encemine Okulu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mahamat Saleh Khamis'e devretti. Üstelik, mezuniyet kutlamasında geleneksel kep atmak yerine, Filistin direnişinin sembolü haline gelmiş karpuz motifli kağıt uçaklar uçurtuldu.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren törene, İstanbul Vali Yardımcısı M. Asım Alkan, vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve akademik camiadan önemli isimler katılım gösterdi.

Türkiye Maarif Vakfının 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim görüp, Türkiye'deki üniversitelerde...

Türkiye Maarif Vakfının 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim görüp, Türkiye'deki üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 101 uluslararası öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreninde öğrenciler kep atmak yerine Filistin direnişinin sembolü haline gelen karpuz motifli kağıt uçaklar uçurdu.

Türkiye Maarif Vakfının 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim görüp, Türkiye'deki üniversitelerde...

Türkiye Maarif Vakfının 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim görüp, Türkiye'deki üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 101 uluslararası öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreninde öğrenciler kep atmak yerine Filistin direnişinin sembolü haline gelen karpuz motifli kağıt uçaklar uçurdu.

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