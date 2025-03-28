Türkiye, NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 Tatbikatının Öne Çıkan Ülkesi

NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 Tatbikatında Türkiye'nin Rolü

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar sürecek NATO'nun en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatında Türkiye, gerek askeri personel gerekse gemi ve malzeme sayısıyla öne çıktı.

Tatbikata Katılım ve Türk Gücü

Toplamda 8 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katıldığı tatbikatta, Türkiye Amfibi Görev Kuvvetleri Karargahları ve Retin Eğitim Sahası'nda konuşlanmış Amfibi Deniz Piyade Taburu ile toplamda 1300 personel ve 4 gemi ile iştirak sağladı. Tatbikatta yer alan Türk gemilerinden biri olan TCG Sancaktar, etkinliğin sancak gemisi ve komuta platformu görevini üstlenirken, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) de bir Türk amiral tarafından TCG Kemalreis firkateyninden komuta edildi.

Yerli Askeri Malzemelerin Tanıtımı

Ayrıca Türkiye, tatbikatın Basın Günü'nde ürettiği zırhlı araçlar, top, tüfek gibi yerli askeri malzemeleri de tanıttı. Tatbikat esnasında insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edildiği, NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçirileceği belirtildi.

Tümamiral Nihat Baran'ın Açıklamaları

Türk Amfibi Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Nihat Baran, basın toplantısında, tatbikat kapsamında Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvvetinin komutasını alacağını ve 1 yıl boyunca bu görevi üstleneceğini duyurdu. Baran, "Türkiye'nin NATO Amfibi Görev Komutanlığını ilk kez üstleniyor olması, ülkemizin NATO ittifakına olan bağlılığının ve katkılarının somut bir göstergesidir," dedi.

Baran ayrıca, Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında böyle bir kuvvetin karargah ve platform gereksinimlerini karşılayan 7. ülke olacağını vurguladı. Ülkenin sağlayacağı desteğin, NATO ittifakının caydırıcılık ve ortak savunma duruşuna önemli katkı sağlamasından söz etti. Ayrıca, Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı ile Türkiye'nin, CATF/CLF Karargahları ve Amfibi Deniz Piyade Taburu'nun NATO'nun Deniz Değerlendirme (MAREVAL) ve Muharebe Hazırlık Değerlendirmesi (CREVAL) kapsamındaki standartlarına göre sertifika alacağını açıkladı.

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar sürecek NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına katılan Türkiye, gerek askeri personel gerekse gemi ve malzeme sayısıyla öne çıktı. Toplamda 8 ülkeden 4 bin kadar askerin katıldığı Dynamic Mariner/Flotex 25'te Türkiye, Amfibi Görev Kuvvetleri Karargahları ve Retin Eğitim Sahası'nda konuşlanmış Amfibi Deniz Piyade Taburu ile toplamda 1300 personeli ve 4 gemisi ile iştirak sağladı.

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar sürecek NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına katılan Türkiye, gerek askeri personel gerekse gemi ve malzeme sayısıyla öne çıktı. Toplamda 8 ülkeden 4 bin kadar askerin katıldığı Dynamic Mariner/Flotex 25'te Türkiye, Amfibi Görev Kuvvetleri Karargahları ve Retin Eğitim Sahası'nda konuşlanmış Amfibi Deniz Piyade Taburu ile toplamda 1300 personeli ve 4 gemisi ile iştirak sağladı.