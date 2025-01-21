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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Büyükelçi Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:07
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın Oylamasına Destek Verdi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlikte, ajansın yıl boyunca çekmiş olduğu etkileyici fotoğraflar arasından en iyisini seçmek üzere bir oylama gerçekleştirilmektedir.

Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın işlerini takdir ederek, bu tür etkinliklerin medya ve sanat arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. Katılımı ile destek vermesi, medyanın toplum üzerindeki etkisini vurguladı.

Önemli Fotoğraflar ve Anılar

Düzenlenen oylamada, birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar yer alıyor. Her bir kare, yaşamın farklı kesitlerini ve duygularını yansıtırken, katılımcıların bu fotoğrafları oylaması beklenmektedir.

Bayraktar'ın katkısı, Ankara ile Abuja arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlamakta. Oylamaya katılanlar, bu süreçte hem destek sunmuş hem de ödüllü fotograflarla ilgili düşüncelerini paylaşma imkanı bulacaklar.

Bu tür organizasyonların önemine dikkat çeken Bayraktar, medya alanındaki gelişmelerin, kültürel diplomasi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

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