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Türkiye'nin beş ilinde orman yangını! Ekipler seferber oldu

Çanakkale, İstanbul, Muğla, Sinop ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına ekipler hızla müdahale ediyor. İstanbul ve İzmir'de yangınlar kontrol altına alınırken, diğer illerde söndürme çalışmaları sürüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:21
Türkiye'nin beş ilinde orman yangını! Ekipler seferber oldu

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İstanbul ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alınırken, Çanakkale, Muğla ve Sinop'taki yangınlar için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Muğla'da Yangın Alarmı

Muğla'nın Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisinde başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için var güçleriyle çalışıyor.

Sinop'ta Yangın Çalışmaları Sürüyor

Sinop’un Dikmen ilçesi Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarındaki çamlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Ekipler, yangının büyümesini önlemek için hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de Yangın Kontrol Altında

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangının, mezarlıkta yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Yangın Söndürüldü

Tuzla Piyade Okulu arazisinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, çalılık ve ormanlık alanda yaklaşık 4 hektara yayıldı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangınlarla Mücadele Sürüyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına karşı verilen mücadelede, ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Yangınların kontrol altına alınması ve doğal alanların korunması için yoğun çaba harcanıyor.

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