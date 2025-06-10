Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Kırgız Cumhurbaşkanı'na Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a güven mektubunu sundu. Bu önemli buluşma, Cumhurbaşkanlığı'nın Intımak-Ordo Sarayı'nda gerçekleşti. Mektup sunumunun ardından iki taraf, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve insani işbirliğini konuştu.

Caparov, Büyükelçi Ökem'i göreve atanmasından dolayı tebrik ederek, Kırgız-Türk dostluğu ve ortaklığının daha da güçleneceğine inandığını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü tarihsel ve kültürel bağlara dayandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Kırgızistan'a yaptığı ziyaretin, stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Görüşme sırasında, Caparov, Büyükelçi Ökem'e diplomatik faaliyetlerinde başarılar diledi ve ikili işbirliğinin daha ileri seviyelere ulaşacağına olan güvenini dile getirdi. Ökem, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomiden kültüre, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda giderek derinleştiğini ve bu işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Ökem, aynı zamanda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Kırgız-Türk ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı. Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayındaki resmi ziyaretinde imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı.

Son olarak, Kulubayev ise yeni Büyükelçi'yi Kırgızistan'daki diplomatik misyonunun başlangıcından dolayı tebrik etti. Ökem, Bişkek'e gelişinin ardından sağlanan sıcak karşılamadan ötürü minnettarlığını ifade ederek, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, güven mektubunu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a sundu. Caparov, "Intımak-Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i kabul etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, güven mektubunu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a sundu. Caparov, "Intımak-Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i kabul etti.