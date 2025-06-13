Türkiye'nin Kültürel Mirası AKM'de Dijital Yolculuk Konferansı İle Tartışıldı

Türkiye'nin Kültürel Mirası Dijital Ortamda Tartışıldı

Anadolu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kültürel Mirasının Dijital Yolculuğu" konulu etkinlik, katılımcılar arasında önemli bir etki yarattı. Etkinliğin açılışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, dijital sanatın müdahale edebilir bir anlama sahip olduğunu vurguladı.

Dijital Sanat ve Kültürel Miras

Prof. Dr. Aliy, "Dijital bir sergiyi gezerken onun sadece bir görüntüden ibaret olmadığını anlarız. Bu, kültürel mirasımızı yeniden yorumlama ve farklı bakış açılarıyla sunma fırsatını veriyor," dedi.

Etkinlikte, dijital sanatın nasıl bir platform haline geldiği ve kültürel mirasın korunmasında oynadığı rol ele alındı. Katılımcılar, Türk kültürünün zenginliklerini dijital teknoloji aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmanın yollarını tartıştı.

AKM'deki bu önemli buluşma, Türkiye'nin kültürel mirasının dijital çağa nasıl adapte olabileceğine dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF) kapsamında "Geçmişten Geleceğe: Türkiye'nin Kültürel Mirasının Dijital Yolculuğu" konusu ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen programda, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF) kapsamında "Geçmişten Geleceğe: Türkiye'nin Kültürel Mirasının Dijital Yolculuğu" konusu ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen programda, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy konuşma yaptı.