Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Merkez Camisi'ni Yeniliyor

Seul'deki Merkez Camisi Yenileniyor

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) ile işbirliği yaparak, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi'ni yenilemek için harekete geçti.

Caminin Tarihçesi

Merkez Camisi, 1981 yılından bu yana onarıma girmemiştir. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden elde edilen bilgilere göre, caminin altyapı güçlendirme çalışmaları, yukarıda belirtilen iki kuruluş tarafından yürütülmektedir.

Osmanlı Mimarisinin İzi

Yenileme çalışmaları kapsamında, caminin mihrap, minber ve kürsüsünde Türk çinileri ile Osmanlı mimarisine ait semboller kullanılacaktır. Cami ayrıca, Türk çinilerini temsil eden bir açık müze görünümüne bürünecek.

Estetik Dokunuşlar

Caminin ikinci katına yerleştirilecek esmayıhüsna, özel döküm ve el işçiliğiyle yapılmaktadır. Doç. Dr. Süleyman Elik, caminin giriş kapısının 100 metrekarelik mermer döşemesi ve iç mekandaki Osmanlı süslemesi ile kaligrafi çalışmaları için finansal destek aradıklarını belirtti.

İslamın Güney Kore'deki Tarihi

Elik, İslam dininin Kore Savaşı sonrasında Güney Kore’ye girdiğini ve 1954 yılında 200'ün üzerinde Korelinin Müslüman olmasıyla ilk Müslüman toplulukların oluştuğunu ifade etti. Bu yapı, daha sonrasında Kore Müslüman Federasyonu'nun (KMF) kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Bugünkü Durum

Güney Kore'de KMF'ye bağlı 21 cami ve 90'dan fazla mescit bulunmaktadır. Ülkede 200 binin üzerinde yabancı Müslüman azınlık yaşamaktadır; Kore kökenli Müslümanlar ise KMF’nin yöneticileri haline gelmişlerdir.

Tarihi İbadet Yeri

Seul Merkez Camisi, 1970 yılında Kore hükümetinin Itaewon semtinde 5 bin metrekarelik alanı KMF'ye hibe etmesiyle inşasına başlanmıştır. Caminin temel atma töreni 1974 yılında gerçekleştirildi ve 21 Mayıs 1976'da, 17 İslam ülkesinden gelen misafirlerin katılımıyla ibadete açıldı.

Şehirdeki tek İslami ibadet yeri olarak, Merkez Camisi yıllarca Korelilerin ziyaret ettiği bir yer olmuştur. İslam ülkelerinin devlet başkanları da ülkeye geldiklerinde bu camiyi ziyaret etmektedirler.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Türk Büyükelçiliği ve KMF himayesinde yürütülüyor.