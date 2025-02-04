Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'dan Veda Resepsiyonu

Özbekistan’daki görev süresi bu ay sona erecek olan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, ülkedeki Türk vatandaşları ve yabancı misyon şefleri için veda resepsiyonu düzenledi. Resepsiyon, Taşkent’teki bir otelde gerçekleştirildi ve Özbekistan’da bulunan Türk iş insanları ile yabancı misyon şefleri etkinliğe katıldı.

Ethğinlikte Üst Düzey Katılım

Özbekistan parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkan 1. Yardımcısı Sadık Safayev, Spor Bakanı Adham İkramov ve diğer Özbek yetkililerin de katıldığı resepsiyonda, Bekar 4 yıl boyunca görev yaptığı Özbekistan’da ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin Destek Sözü

Yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan büyük değişim ve reformlara şahitlik ettiğini belirten Bekar, bu sürecin Özbekistan’ın, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde Orta Asya’nın kalbi olma konumunu pekiştirdiğini aktardı. Türkiye’nin, Özbekistan'ın gelişim çabalarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Teşekkür Mesajları

Büyükelçi Bekar, Özbek yetkililere kendisine gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederken, Özbekistan ile ilişkilerin gelişimine katkılarda bulunan Türk iş insanlarına da minnettar olduğunu ifade etti. Türk iş insanlarının faaliyetlerinin büyükelçiliği daima onurlandırdığını vurguladı.

Birlikte Paylaşılan Lezzetler

Resepsiyon boyunca davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve tatlılar ikram edildi, katılımcılar bu özel günde bir araya gelerek birlikteliklerini pekiştirme fırsatı buldular.