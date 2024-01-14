Türkiye şehitlerine veda etti 6 şehirde feryat sesleri yükseldi! Ülkede gözyaşları sel oldu
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Şehitlerimizin naaşları, Türk bayraklarına sarılarak, dualarla toprağa verildi. Şehitlerimizin aileleri, yakınları ve vatandaşlar, gözyaşlarına boğuldu.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerin üs bölgesine sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden 3’ü dün, 6’sı ise bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimizin cenaze törenlerine, aileleri, yakınları, askeri ve sivil yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
Şehitlerimizin isimleri şöyle:
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Kahramanmaraş)
Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Niğde)
Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (Giresun)
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Ordu)
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Eskişehir)
Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Aksaray)
İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (Aksaray)
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Aksaray)
İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Aksaray)
ŞEHİTLERİMİZİN CENAZE TÖRENLERİ
Şehitlerimizin cenaze törenleri, memleketlerindeki camilerde kılınan cenaze namazlarının ardından yapıldı. Şehitlerimizin naaşları, Türk bayraklarına sarılarak, cenaze araçlarına taşındı. Şehitlerimizin aileleri, yakınları ve vatandaşlar, tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü. Şehitlerimizin naaşları, dualarla toprağa verildi.
Irak’ın kuzeyinde kaç asker şehit oldu?
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.
Şehit olan askerlerin isimleri nelerdir?
Şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar.
Şehit olan askerlerin memleketleri nelerdir?
Şehit olan askerlerin memleketleri şöyle: Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir, Aksaray.