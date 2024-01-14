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Türkiye şehitlerine veda etti 6 şehirde feryat sesleri yükseldi! Ülkede gözyaşları sel oldu

Türkiye şehitlerine veda etti 6 şehirde feryat sesleri yükseldi! Ülkede gözyaşları sel oldu Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Şehitlerimizin naaşları, Türk bayraklarına sarılarak, dualarla toprağa verildi. Şehitlerimizin aileleri, yakınları ve vatandaşlar, gözyaşlarına boğuldu.