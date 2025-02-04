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Türkiye Sembollerini Kanser Günü'nde Işıklandırdı

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Türkiye’nin sembol binaları ışıklandırılarak, kanser hastalığına ve erken tanıya dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:28
Türkiye Sembollerini Kanser Günü'nde Işıklandırdı

Türkiye'nin Sembol Binaları, Kanserle Mücadele İçin Işıklandırıldı

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, Türkiye'nin ikonik yapıları hastalığa ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla ışıklandırıldı. Bu özel gün, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl düzenleniyor ve kanserle mücadelede farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak için çok sayıda çalışma yürütüyor. Bu yılki etkinlikler, kanserin erken teşhisi ve korunma yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Öne çıkan bu etkinlikler, kanser taramaları ve risk faktörlerinin farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

İkonik Binalarda Lila Renk Bayramı

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında, Ankara'daki Atakule ve İstanbul'daki Galata Kulesi, akşam saatlerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganıyla ışıklandırıldı. Galata Kulesi'nde ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın logosu ile birlikte lila rengi kurdele görüntüsü kullanıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve köprüler de mor renkle ışıklandırılarak, bu önemli günkü umut verici mesajı vurguladı.

Farkındalık İçin Ücretsiz Ayracılar ve Spor Etkinlikleri

Etkinliklerin bir parçası olarak, Ankara'da yaklaşık 21 bin ayraç, bazı yayınevleri ve kitabevlerinde alışveriş yapanlara dağıtıldı. Bu ayraçlar, kanser taramaları ve erken tanı hakkında bilgi içermektedir.

Ayrıca, KFC Kadınlar 1. Ligi’nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Vakıfbank arasında oynanan maçta, oyuncular Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan, kanserle ilgili mesajların yer aldığı bez afişleri açarak farkındalık oluşturdu.

Dünya genelinde milyonlarca insanın kanserle mücadelesine destek vermek için yapılan bu tür etkinlikler, hastalığın önlenebilir doğasını hatırlatarak, toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi sürdürüyor.

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