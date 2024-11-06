Türkiye ve Yunanistan Heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda Buluştu

Türkiye ile Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Gerçekleştirdi

Türkiye ve Yunanistan delegeleri, Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantının Detayları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Savunma Bakanlığına bağlı bir heyet, 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul’u ziyaret ediyor.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde Gerçekleşen Toplantı

Ziyaret kapsamında, Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde başladı.

Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.