Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Matbuat Dünyasının Dönüşümü Konuşuldu

Emin Nedret İşli, izleyicilere 1729 yılından günümüze kadar olan dönemde müteferrika matbaasından çıkan eserleri tanıttı ve Babıali tarihi hakkında bilgiler verdi. Dr. İsrafil Kuralay, yeni bir kitap yayımladıklarını duyurdu ve Cevat Özkaya, yayıncılığın değişimi ve kaybolan meslekleri aktardı.

Mustafa Akar, Türk dergiciliği hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde, ayrıca birçok konu başlıklı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar için yapılan “Yapay Zekayla Çocuk Hikayesi Yazımı Atölyesi” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü" oturumu Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü" oturumu Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.