Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Matbuat Dünyasının Dönüşümü Konuşuldu

Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde, 'Babıali'den Günümüze' oturumu, yayıncılığın dönüşümünü ele aldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:00
Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Matbuat Dünyasının Dönüşümü Konuşuldu

Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Matbuat Dünyasının Dönüşümü Konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yayıncılık Zirvesi, '21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar' temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında, 'Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü' oturumu, Rami Kütüphanesi'nde moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Cesarın yaptığı bir panel ile yapıldı.

Panele, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Basın Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, sahaf Emin Nedret İşli, Pınar Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cevat Özkaya ve Turkuvaz Dergi Grubu Direktörü Mustafa Akar katıldı.

Taner Beyoğlu, kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni projelere başladıklarını belirtti ve “Derlenme kaçağı”“Yayıncılık sektörünün derinliği ve üretim kapasitesi artıyor,”

Emin Nedret İşli, izleyicilere 1729 yılından günümüze kadar olan dönemde müteferrika matbaasından çıkan eserleri tanıttı ve Babıali tarihi hakkında bilgiler verdi. Dr. İsrafil Kuralay, yeni bir kitap yayımladıklarını duyurdu ve Cevat Özkaya, yayıncılığın değişimi ve kaybolan meslekleri aktardı.

Mustafa Akar, Türk dergiciliği hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde, ayrıca birçok konu başlıklı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar için yapılan “Yapay Zekayla Çocuk Hikayesi Yazımı Atölyesi”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü" oturumu Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü" oturumu Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

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Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Matbuat Dünyasının Dönüşümü Konuşuldu
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