TÜRKÜNİB 8. Genel Kurulu Taşkent'te: Türk Üniversiteleri İşbirliğini Genişletiyor

TÜRKÜNİB 8. Genel Kurulu Taşkent'te

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Toplantıya TDT üyesi ülkelerden çok sayıda üniversite rektörü ve akademisyen katıldı.

Katılımcılar ve açılış

Toplantıda TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve diğer yetkililer yer aldı. TÜRKÜNİB Dönem Başkanlığını yürüten Taşkent Uluslararası Üniversitesi Rektörü İskender Yuldaşev açılış konuşmasında dönem başkanlığı sürecinde yürütülen çalışmaları aktardı.

Gündem ve alınan kararlar

Genel Kurulda TÜRKÜNİB’in gelecekteki faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Görüşülen başlıca konular arasında Orhun Değişim Programı’nın iyileştirilmesi, birliğin güçlendirilmesi, Araştırma ve İnovasyon Fonu’nun kurulması, TÜRKÜNİB daimi sekretaryasının oluşturulması ve Türk Bilim ve İnovasyon Günleri’nin düzenlenmesi yer aldı. Yeni üyelik başvuruları değerlendirildi ve başvuran üniversitelerin TÜRKÜNİB’e katılımı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Özbekistan’dan 11 üniversitenin TÜRKÜNİB’e üye olduğu hatırlatıldı ve bu toplantıda 6 üniversitenin daha birliğe katılmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca kısa süre önce faaliyete geçen Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Özbekistan’ın yükseköğretimde TDT üyesi ülkelerle işbirliğini geliştirme kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

Sunumlar, tanıtımlar ve ikili görüşmeler

Etkinlik kapsamında Türk Akademisi tarafından 2024-2025 dönemi için hazırlanan "Türk Barometresi" bilimsel projesinin sonuçları sunuldu. Toplantı sonrası TÜRKÜNİB’e üye Özbek üniversiteleri tanıtım stantları açtı ve üniversiteler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Vurgular ve beklentiler

Kubanıçbek Ömüraliyev, yükseköğretim kurumları arasındaki ortak çalışmaların üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Kongratbay Şaripov ise toplantının Azerbaycan’daki TDT Zirvesi’nin ardından gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek bu buluşmanın üye üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Türk dünyasında yükseköğretimin verim ve etkinliğini artırma amacıyla kurulan TÜRKÜNİB'in önceki, 7. Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2024’te Azerbaycan’da gerçekleştirilmişti. Genel Kurulun sonuçlarının, üye üniversiteler arasındaki işbirliğini pekiştirerek ortak projeler ve fonlar aracılığıyla somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı. Toplantıya, TDT’ye üye ülkelerden çok sayıda üniversite rektörü ve akademisyen katıldı. Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, toplantıda konuşma yaptı.