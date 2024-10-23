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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:06
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Hakkında Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'na gerçekleştirilen terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 4 kişi şehit oldu ve 14 kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Saldırının saat 15.26’da gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, derhal jandarma ve emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini açıkladı. Ayrıca, "Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır" dedi.

Başsağlığı Mesajı

Terörü lanetlediğini ifade eden Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kimlik Tespit Çalışmaları

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, kimliklerin belirlendiği anda basın ile bilgi paylaşılacağını belirtti.

Birlik Vurgusu

Yerlikaya, “TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir” sözleriyle birlik mesajı verdi.

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