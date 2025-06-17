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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan KAAN İhracatı Açıklamaları

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Endonezya'nın KAAN siparişinin Türk havacılığına güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:40
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan KAAN İhracatı Açıklamaları

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Yabancı Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN uçağının ihracatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Endonezya'nın 48 adet KAAN siparişiyle ilgili olarak, Demiroğlu, bu siparişin Türkiye'ye ve Türk havacılığına olan güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.

KAAN İhracatı İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Demiroğlu, KAAN'ın ihracatıyla ilgili farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekerek, "İsim vermek istemem ama Körfez'den bazı fırsatlar mevcut. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Umarım bu yıl ya da gelecek yılın başında Endonezya kadar büyük bir haberi duyarız," dedi.

Endonezya Siparişi ve Güven

Demiroğlu, Endonezya'nın KAAN siparişi konusunda uçak sayısı ve teknoloji transferi gibi detayların belirlenmekte olduğunu ve bu ayrıntıları birkaç ay içinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin geçmişteki başarıları, güvenlik kuvvetlerine yaptığı teslimatlar ve Türk Hava Kuvvetleri'nin alım kararı, bu uçağa duyulan güveni pekiştirdi.

Üretim Kapasitesi ve Avrupa'ya Destek

Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesi ile Avrupa'ya ürün sağlama konusuna değinen Demiroğlu, "Airbus, Boeing ve Leonardo gibi firmalara tedarik sağlıyoruz. Bazı bürokratik yavaşlıklarla karşılaşıyoruz, bunları aşmaya çalışıyoruz," dedi. Demiroğlu ayrıca, IDEF 2025 fuarında TUSAŞ'ın tüm platformlarını sergileyerek bazı sözleşmeler imzalayacaklarını da duyurdu.

İşbirlikleri ve HÜRJET Projesi

HÜRJET projesine yönelik hedeflerinin, uçağı İspanya'dan öteye, Latin Amerika ve diğer NATO ülkelerine taşımak olduğunu aktaran Demiroğlu, iki prototipin uçuşlarının devam ettiğini ve üretim sürecinin sürdüğünü belirtti. Baykar ile olan işbirliği hakkında ise, "Baykar ile işbirliği içindeyiz fakat bu resmi bir işbirliği değil, olmak zorunda da değil. Ürettiğimiz platformlar birbirini tamamlayıcı," ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'in...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'in...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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