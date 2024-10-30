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TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Yaralıların Durumu İyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası yaralıların genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:33
TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Yaralıların Durumu İyi

TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Sonrası Güncel Durum

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların sağlık durumları hakkında güncel bilgi verdi. Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Memişoğlu, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yaralıların Durumu İyi

Memişoğlu, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) meydana gelen saldırı sonrası yaralananlar hakkında, "Şu anda yaralılarımızın genel durumu iyi. Yoğun bakımda yatan kritik hastamızın tedavisi de başarıyla sürüyor. Genel durumu iyi, bilinci açık." şeklinde konuştu.

Taburcu Olacaklar

Yaralıların tedavi sürecine dair umut verici açıklamalar yapan Memişoğlu, "İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullanarak yaralıların sağlık durumlarına dair iyimser bir görünüm sergiledi.

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