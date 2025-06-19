Tuz İhtisas Üniversitesi'nde Tuz Çalışmaları Artacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, üniversitelerinin tuz alanındaki araştırmalarını ve uygulamalarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Karataş, tuzun sağlık alanındaki kullanım şekli olan fizyoterapi, diğer bir adıyla haloterapi tedavisinin kronik bronşit ve astım hastaları için önemli bir çözüm olabileceğini belirtti. Göreve başladığı yaklaşık bir ay içinde mezuniyet törenlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karataş, ÇAKÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Tuz İhtisas Üniversitesi olarak tescillenen ÇAKÜ, tuzla ilgili sektörel çalışmalara ve bilimsel araştırmalara büyük önem veriyor.

Rektör Karataş, tuzun faydalarını bilimsel verilerle desteklemek için kampüslerinde bir fizyoterapi merkezi inşa ettiklerini de duyurdu. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte, sağlık alanında tuzun olumlu etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

ÇAKÜ'nün toplamda 17 bin 200 öğrencisi bulunduğunu ifade eden Karataş, yurtdışından gelen öğrencilere de dikkat çekti. Bu durum, Türkiye'nin eğitimi ve üniversitenin uluslararası tanınırlığı için büyük bir değer taşıyor. Karataş, şöyle devam etti: 'Gönül coğrafyamızda eğitim aldıkları için gururluyuz. Bu öğrencilerimizin yanında ülkemizi ve üniversitemizi anmaları bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.'

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.