Tuzla'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'daki Plastik Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Tuzla'da bulunan Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde, plastik üretimi yapan bir fabrikada yangın meydana geldi. Olay, fabrikada yangın çıktığına dair gelen ihbar üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edilmesiyle gelişti.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın yangın alanına ulaşarak müdahale etti. Yangının nedeninin fabrikadaki makinelerin yanması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Ekiplere göre yangın kontrol altına alınırken, fabrikada bazı hasar oluştu. Yangının Nedenine İlişkin İncelemeler Devam Ediyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor. Yangın sonrası yapılan ön tespitlerde, fabrikanın hasar durumu değerlendirilirken, çalışanların ve çevre güvenliğinin sağlandığı ifade edildi.

Tuzla'da, bir sanayi sitesinde plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.