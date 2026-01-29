UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti

UKOME Ocak toplantısında, 2 bin 459 araca uygulanması önerilen 2 bin indirimli biletlik yaptırım oybirliğiyle reddedildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:10
UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti

UKOME, Özel Halk Otobüslerine yaptırım kararını reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Ocak ayı toplantısında, Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve sürücülerinin toplu iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 adet araca uygulanması önerilen 2 bin indirimli bilet tutarındaki yaptırım kararı oy birliğiyle reddedildi.

Toplantı ve gündem

Toplantı, Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yürüttü. Gündemde, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan eylem nedeniyle uygulanması teklif edilen yaptırımların değerlendirilmesi vardı.

Esnafın savunması

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, kararın okunması sırasında esnafın toplu bir eylemde bulunmadığını belirtti. Güneş, İETT'ye 22 Mayıs'tan 4 gün önce verdikleri dilekçeyi hatırlatarak, ödemelerini alamadıkları için personel giderlerini ve akaryakıt temin edemediklerini, dilekçede de seferlere çıkamayacaklarını bildirip İBB'nin önlem almasını talep ettiklerini söyledi: "Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB’nin kendi önlemini almasını bildirdik. Buna rağmen önlem alınmadı."

İBB yetkilisinin değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon ise ulaşım hizmetlerinin durmasının ruhsat iptaline varabileceğini belirtti. Limon, toplu taşımada grevin yasaklandığına vurgu yaparak, toplu taşımacılığın durdurulması ve taşıtlarla gösteri yapılmasının ruhsat iptalini gerektirebilecek eylemler olduğunu söyledi: "Buna rağmen her hangi bir ruhsat iptaline yönelmedik."

Kararın şekillenmesi

Konuşmaların ardından toplantı başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, kararı önce alt komisyona göndermek istedi. Ancak toplantıya katılan bürokratların tekrar oylaması sonucu yaptırım uygulanmasına yönelik teklif oy birliğiyle reddedildi.

