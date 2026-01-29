UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti

UKOME, Ocak toplantısında 2 bin 459 araca uygulanması önerilen '2 bin indirimli bilet' yaptırımını oybirliğiyle reddetti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:01
UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti

UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti

Toplantı ve önerilen yaptırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Ocak ayı toplantısı, Feshane’deki Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin başkanlık etti.

Gündemin öne çıkan maddelerinden biri, geçtiğimiz mayıs ayında Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve sürücülerinin toplu olarak iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 adet araca, araç başına 2 bin indirimli bilet tutarında yaptırım uygulanması önerisiydi.

Esnaf temsilcisinin açıklaması

Kararın okunduğu sırada İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, esnafın herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu. Güneş, İETT’ye 22 Mayıs tarihinden 4 gün önce dilekçe verdiklerini belirterek, dilekçede ödemelerini alamadıkları, personel giderlerini ve akaryakıtı karşılayamadıkları için seferlere çıkamayacaklarını bildirdiklerini söyledi: "Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB’nin kendi önlemini almasını bildirdik. Buna rağmen önlem alınmadı".

İBB yetkilisinin uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon ise ulaşım hizmetlerinin durmasının ruhsat iptaline kadar gidebileceğini hatırlattı. Limon, toplu taşımanın durdurulmasının hem iş hukuku hem de sendikalar mevzuatı açısından yasaklanmış bir eylem olduğuna ve taşıtlarla gösteri yapmanın ruhsat iptalini gerektirebilecek bir durum olduğuna dikkat çekti. Ancak Limon, toplantıda herhangi bir ruhsat iptaline yönelmediklerini ifade etti.

Oylama ve karar

Konuşmaların ardından başkan Doç. Dr. Pelin Alpkökin, öneriyi önce alt komisyona göndermek istedi. Toplantıya katılan bürokratların yeniden oy kullanmasıyla, söz konusu yaptırım kararı oy birliğiyle reddedildi.

UKOME'de Özel Halk Otobüsleri sahiplerine verilen yaptırım kararı reddedildi

UKOME'de Özel Halk Otobüsleri sahiplerine verilen yaptırım kararı reddedildi

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti
2
Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı
3
Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti
4
Bodrum Belediyesi'nin 'Gezen Tartı' Projesiyle Ücretsiz Vücut Analizi
5
UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti
6
Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi Yıldırım'da örnek olacak
7
Bursa'nın Mimari Evrimi: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Anlatıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları