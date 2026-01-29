UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti

Toplantı ve önerilen yaptırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Ocak ayı toplantısı, Feshane’deki Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin başkanlık etti.

Gündemin öne çıkan maddelerinden biri, geçtiğimiz mayıs ayında Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve sürücülerinin toplu olarak iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 adet araca, araç başına 2 bin indirimli bilet tutarında yaptırım uygulanması önerisiydi.

Esnaf temsilcisinin açıklaması

Kararın okunduğu sırada İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, esnafın herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu. Güneş, İETT’ye 22 Mayıs tarihinden 4 gün önce dilekçe verdiklerini belirterek, dilekçede ödemelerini alamadıkları, personel giderlerini ve akaryakıtı karşılayamadıkları için seferlere çıkamayacaklarını bildirdiklerini söyledi: "Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB’nin kendi önlemini almasını bildirdik. Buna rağmen önlem alınmadı".

İBB yetkilisinin uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon ise ulaşım hizmetlerinin durmasının ruhsat iptaline kadar gidebileceğini hatırlattı. Limon, toplu taşımanın durdurulmasının hem iş hukuku hem de sendikalar mevzuatı açısından yasaklanmış bir eylem olduğuna ve taşıtlarla gösteri yapmanın ruhsat iptalini gerektirebilecek bir durum olduğuna dikkat çekti. Ancak Limon, toplantıda herhangi bir ruhsat iptaline yönelmediklerini ifade etti.

Oylama ve karar

Konuşmaların ardından başkan Doç. Dr. Pelin Alpkökin, öneriyi önce alt komisyona göndermek istedi. Toplantıya katılan bürokratların yeniden oy kullanmasıyla, söz konusu yaptırım kararı oy birliğiyle reddedildi.

UKOME'de Özel Halk Otobüsleri sahiplerine verilen yaptırım kararı reddedildi