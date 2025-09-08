Ukrayna: Rusya'nın enerji altyapısına hava saldırısı

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun enerji altyapısına hava saldırısı düzenlediğini; 142 İHA fırlatıldığını, 112'sinin etkisiz hale getirildiğini ve Zareçnoye'de kontrolün sağlandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:55
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun ülkenin enerji altyapısına yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, saldırının özellikle Kiev bölgesindeki bir termik santrali hedef aldığı belirtildi.

Saldırının etkileri ve müdahale

Bakanlığın paylaşımında, termik santrallerden birinin yoğun bombardımana maruz kaldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Rusya, Ukrayna enerji sistemine saldırı düzenledi. ifadesine yer verildi. Olay yerinde arama kurtarma ekipleri ve ilgili uzmanların saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Bakanlık, "Durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

İHA saldırısına ilişkin bilgiler

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine 142 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı; bunlardan 112'sinin düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephedeki son durum

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise cephedeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Zareçnoye yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladığı ifade edildi.

