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Ukrayna, Suriye'ye 500 Ton Un Yardımı Gönderdi

Ukrayna, Suriye'ye 500 ton un yardımı gönderdi. Zelenskiy, bu projenin 167 bin kişiye ulaşacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:00
Ukrayna, Suriye'ye 500 Ton Un Yardımı Gönderdi

Ukrayna'dan Suriye'ye Un Yardımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'ye 500 ton un gönderildiğini duyurdu. Zelenskiy, bu yardımla Suriye halkına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Yardım Programı Üzerine Açıklamalar

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Gıda Programı (WFP) ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz 'Ukrayna'dan Tahıl' insani yardım programımız kapsamında 500 ton Ukrayna unu, Suriye'ye doğru yola çıktı" ifadesini kullandı.

Yardımın gelecek haftalarda 33 bin 250 aileden 167 bin kişiye ulaşacağı bilgisini de paylaşan Zelenskiy, Suriye halkına güvenlik ve istikrar diledi.

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