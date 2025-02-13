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Ukrayna ve ABD, Maden Kaynakları İşbirliği İçin Anlaşma Müzakerelerine Başladı

Ukrayna, ABD ile maden kaynakları üzerine işbirliği müzakerelerine başladığını duyurdu. Başkan Zelenskiy, Trump ile barış için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:43
Ukrayna ve ABD, Maden Kaynakları İşbirliği İçin Anlaşma Müzakerelerine Başladı

Ukrayna, ABD ile Madenlerle İlgili İşbirliği Müzakerelerine Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarıyla ilgili olarak ABD ile işbirliği yapma amacıyla görüşmelere başladıklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'de bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile maden kaynakları konusunu ele aldı.

Uzun Vadeli Barış İçin İş Birliği

Dün gece gerçekleştirilen görüşmede Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekler için teşekkür ederek, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte uzun vadeli ve adil bir barış sağlamaya yönelik çalışmalara hazır olduğunu ifade etti. Zelenskiy, Trump'ın "güç yoluyla barış" yaklaşımını hayata geçirmek için çaba göstermek istediklerini kaydetti.

Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna'ya destek verme yönündeki güçlü mesajlarından dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kuracağına inandığını vurguladı.

İlk Anlaşma Taslağı İncelenecek

Zelenskiy, Bessent ile yaptığı görüşmede, ABD'nin hazırladığı maden kaynakları hakkındaki ilk anlaşma taslağının kendisine iletildiğini belirtti. Bu belgeyi inceleyeceklerini ve ekiplerin hızlıca anlaşmaya varması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. “Bunu gerçekten istiyoruz çünkü ABD bizim stratejik ortağımız.”

ABD'nin Yardım Garantisi

ABD Hazine Bakanı Bessent de, anlaşma taslağının savaşın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Bessent, “Ukrayna halkına Amerikan yardımının garantisini vereceğiz. Bunu, niyetlerimiz konusunda Rusya'ya çok güçlü bir mesaj olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

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