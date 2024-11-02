Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında FETÖ'ye karşı direnişi simgeleyen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile Görüşme

Bakan Uraloğlu, ilk olarak şehidin kabrine giderek, babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında okunan Kur'an-ı Kerim dinlenildi, dua edildi ve kabre karanfil bırakıldı.

Uraloğlu'ndan Vatanseverlik Mesajı

Yapılan ziyaretin ardından bir açıklama yapan Uraloğlu, Ömer Halisdemir'in darbe girişimi gecesindeki cesur müdahalesinin Türkiye'nin kaderini etkileyen önemli bir an olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Bu köy ve millet böyle yiğit evlatlar yetiştirdikçe, Allah'ın izniyle hiç kimse bize zarar veremeyecektir," şeklinde konuştu.

Şehitlerin Kabirleri de Ziyaret Edildi

Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri ve diğer yetkililerle birlikte, şehit Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in yanı sıra diğer şehitlerin; Mahir Turgut, Erdal Songur ve Mahir Tüfekçi'nin kabirlerini de ziyaret etti.

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, ayrıca iki torununu da yetiştirdiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir (sol 4) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir (sol 4) ile görüştü.