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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov ile iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Başbakan Rosen Jelyazkov ile buluştu. Gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ile Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ve Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı İvan İvanov da katıldı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen bu ziyaretin ana amacının iki ülke arasındaki ulaşım ve ulaşım yapılarının geliştirilmesi, ikili işbirliğinin artırılması ve Türk firmalarının Bulgaristan’daki inşaat projelerine katılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın da eşlik ettiği ziyarette, özellikle kuzeye yapılacak otoyol yatırımları üzerine işbirliği yolları arandı. Uraloğlu, aynı zamanda Kapıkule sınır kapısına alternatif bir kapı ve ikinci bir demir yolu geçişinin açılması konularında detaylı görüşmeler yaptıklarını aktardı. Ayrıca mevcut kapının geliştirilmesi ve geçişlerin kolaylaştırılması üzerinde de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 2023 turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’ye dönüş yapan gurbetçilerin sayısının artığını ve bunun da sınır kapılarında dezenfeksiyon uygulamalarıyla ilgili bazı sıkıntılara yol açtığını belirtti. Bu konuyu başbakanla görüştüğünü ve belirli bir süreliğine ücretiz geçiş sağlama konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Bulgaristan ile olan ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, (Bulgaristan) 'ın Avrupa'ya açılan kapı, (Türkiye) 'nin ise Orta Doğu'ya giden kapı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, iki ülke arasındaki turizm potansiyelinin 6-7 milyonunu bulabileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'daki temasları sırasında Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) Partisi Başkanı ve eski başbakanlardan Boyko Borisov ile de bir araya gelerek ulaştırma politikaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu.

Son olarak, Uraloğlu, ziyaretini tamamlamadan önce başkent Sofya'da bulunan Banya Başı Camisini de ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bulgaristan'a düzenlediği bir günlük...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bulgaristan'a düzenlediği bir günlük resmi ziyarette Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov (solda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bulgaristan'a düzenlediği bir günlük...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bulgaristan'a düzenlediği bir günlük resmi ziyarette Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov (solda) ile görüştü.

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