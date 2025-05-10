Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da Gençlerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi ve Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki öncü rolünü vurguladı. "Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz," diyen Bakan Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi etkinliğinde önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi İpek Yolu ile modern İpek Yolu arasında yer aldığını belirterek, Orta Koridor projesinin önemine dikkat çekti. "Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye gelecek bu koridor, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz ve Ege'ye açılacak," ifadelerini kullandı.

Demir Yolu ve Havalimanı Projeleri

Türkiye'nin demir yolu ağı hakkında bilgiler veren Uraloğlu, 11 bin 600 kilometre olan hat uzunluğunu, yüksek hızlı demir yolu ile birlikte 14 bin kilometreye çıkardıklarını söyledi. "2028'de tamamlayacağız. Böylelikle 48 saatte bir Türkiye turu atma imkanı sağlayacağız," dedi. Ayrıca, Türkiye'deki havalimanı sayısının 60'a ulaşacağını kaydetti.

Siber Güvenlik İçin Yerli Çözümler

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusu ile sivil ve resmi haberleşmede güvenliği artırdıklarını ifade etti. "Geniş bant abone sayımız 96,4 milyon. Fiber ağ uzunluğumuz ise 604 bin kilometreyi buldu," şeklinde konuştu.

Yapay Zeka ve Siber Saldırılara Karşı Önlemler

Uraloğlu, Türkiye'de yapay zeka teknolojilerinin ulaştırma alanındaki etkilerini değerlendirerek, "Yerli ve milli siber güvenlik yazılımlarımız olan AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA ile korunuyoruz," dedi.

Son olarak, Trabzon'a son 23 yılda ulaştırma alanında yapılan 174 milyar liralık yatırımla ilgili bilgi vererek, gençlere projeler üzerinde detaylar sundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi"ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi"ne katıldı.