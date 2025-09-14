ULTEK'25 İstanbul'da: Uluslararası Teknoloji ve Toplum Kongresi

ULTEK'25 İstanbul'da gerçekleşti

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ULTEK Kulübü tarafından düzenlenen ULTEK'25 - Uluslararası Teknoloji ve Toplum Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde düzenlenmiştir.

Katılım ve organizasyon

Kongrede farklı şehirlerden ve ülkelerden lise ve üniversite öğrencileri bir araya gelmiştir. Toplantılarda 160 öğrenci konsey çalışmalarında yer alırken, kongrenin yüksek standartlarda yürütülmesi için 100 kişilik organizasyon ekibi görev almıştır.

Konseyler ve çalışma dilleri

Üç gün süren kongrede katılımcılar, belirlenen konseylerde çeşitli meseleleri ele alarak çözüm önerileri geliştirmiştir. Kongrede düzenlenen konseyler şunlardır: R&G Projeleri, Biyoteknoloji, Savunma Teknolojileri, Nükleer Enerji, Siber Güvenlik, Üretken Yapay Zeka, Uzay ve Hava Araştırmaları ile Dijital Gerçeklikler. Çalışmalar Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde yürütülmüştür.

Sonuç bildirileri ve değerlendirme

Her konseyde ele alınan teknolojik ve toplumsal meseleler için ortak çözüm yolları üretilmiş; ortaya çıkan sonuç bildirileri kongreye davet edilen akademisyenler tarafından bilimsel, etik ve toplumsal açılardan değerlendirilmiştir.

Küresel bakış açısı

Yürütülen oturumlarla kongre uluslararası nitelik kazanmış; gençlerin küresel meseleler karşısında çok yönlü bir bakış açısı geliştirmesine katkı sunmuştur.