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Ümit Özdağ Talat Paşa Anıtı'nı Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nda açıklamalarda bulunarak tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:49
Ümit Özdağ Talat Paşa Anıtı'nı Ziyaret Etti

Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, partilileriyle birlikte Talat Paşa Bulvarı'ndaki anıtın önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Eleştirisi

Özdağ, Talat Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli şehit ilan edildiğini hatırlatarak, DEM Parti’li bir milletvekilinin Meclis'in genel kurulunda Talat Paşa'ya hakaret ettiğini belirtti. Bu hakaretin kabul edilemez olduğunu ifade eden Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lozan'ı, Cumhuriyet'in kuruluşunu reddeden, Lozan yerine Sevr Anlaşması'nın gerçekleşmesini arzu eden, Türk tarihinin kahramanlarını katil gibi göstermeye kalkan bu zihniyetin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olduğunu düşünmek mümkün değildir."

Dua Etme Anı

Özdağ, ziyaretin sonunda partilileriyle birlikte anıtın başında dua etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, partililerle...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, partililerle beraber Talat Paşa Bulvarı'ndaki anıtın önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, partililerle...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, partililerle beraber Talat Paşa Bulvarı'ndaki anıtın önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

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