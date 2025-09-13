Ümraniye'de İETT Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı: 34 TN 1796 Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de İETT Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda motor yangını

Ümraniye'de Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak büyük hasar gördü.

Otobüsü kullanan Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı araçta bulunan yolcular, alevlerin yükseldiğini görerek kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

