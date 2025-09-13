Ümraniye'de İETT Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı: 34 TN 1796 Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferindeki İETT otobüsü motorundan alev alarak kullanılamaz hale geldi; yolcular tahliye edildi, yangın cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:12
Ümraniye'de İETT Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı: 34 TN 1796 Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de İETT Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda motor yangını

Ümraniye'de Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak büyük hasar gördü.

Otobüsü kullanan Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı araçta bulunan yolcular, alevlerin yükseldiğini görerek kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale...

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği