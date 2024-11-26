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Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:28
Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı girişinde meydana geldi.

34 FJC 149 plakalı otomobil, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Olay sonrasında, ihbar üzerine bölgeye hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından, ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye...

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye...

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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