Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı girişinde meydana geldi.

34 FJC 149 plakalı otomobil, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Olay sonrasında, ihbar üzerine bölgeye hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından, ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.