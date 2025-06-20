DOLAR
39,66 0,15%
EURO
45,79 0,45%
ALTIN
4.300,54 -0,36%
BITCOIN
4.104.736,56 0,71%

Umut Güzey İçin Beyoğlu'nda Duygusal Tören

Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Umut Güzey için Beyoğlu'nda anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:55
Umut Güzey İçin Beyoğlu'nda Duygusal Tören

Beyoğlu'nda Geleneksel Anma Töreni

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Güzey, Beyoğlu'ndaki İhsan Şerif İlkokulu'nda karne gününde düzenlenen bir törenle anıldı.

Kaza ve Sonrası

1 Haziran’da Tokat-Reşadiye kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan Güzey, 15 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Anma Törenine Katılım

Törene, Umut'un öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da katıldı. Sınıf arkadaşları, Güzey’in yokluğunu hissetmek için onun sırasına karanfiller bıraktı ve dualar etti.

Kaymakamın Mesajı

Kaymakam Atasoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, öğrencinin ailesine başsağlığı dileyerek, "Umut hep bizimle olacak, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni

Umut Güzey, Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi'nde 17 Haziran Salı günü ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden...

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Umut Güzey (7) Beyoğlu'ndaki okulunda karne gününde düzenlenen törenle anıldı. Öğrencinin okuduğu birinci sınıftaki törene sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da (sağda) katıldı.

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden...

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Umut Güzey (7) Beyoğlu'ndaki okulunda karne gününde düzenlenen törenle anıldı. Öğrencinin okuduğu birinci sınıftaki törene sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde
2
Otokar'dan Romanya'ya Tarihi Zırhlı Araç İhracatı
3
İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail Saldırılarında Can Kaybı Sayısı Adli Tıp Tarafından Açıklanacak"
4
Türkiye'de AVM'lere 21 Yaş Altı Giriş Yasağı!
5
Kilis'te Yüzlerce Yıllık Bayram Geleneği: Çocuklar Eğlenceye Doydu
6
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!