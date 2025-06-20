Umut Güzey İçin Beyoğlu'nda Duygusal Tören

Beyoğlu'nda Geleneksel Anma Töreni

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Güzey, Beyoğlu'ndaki İhsan Şerif İlkokulu'nda karne gününde düzenlenen bir törenle anıldı.

Kaza ve Sonrası

1 Haziran’da Tokat-Reşadiye kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan Güzey, 15 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Anma Törenine Katılım

Törene, Umut'un öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da katıldı. Sınıf arkadaşları, Güzey’in yokluğunu hissetmek için onun sırasına karanfiller bıraktı ve dualar etti.

Kaymakamın Mesajı

Kaymakam Atasoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, öğrencinin ailesine başsağlığı dileyerek, "Umut hep bizimle olacak, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni

Umut Güzey, Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi'nde 17 Haziran Salı günü ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Umut Güzey (7) Beyoğlu'ndaki okulunda karne gününde düzenlenen törenle anıldı. Öğrencinin okuduğu birinci sınıftaki törene sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da (sağda) katıldı.

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Umut Güzey (7) Beyoğlu'ndaki okulunda karne gününde düzenlenen törenle anıldı. Öğrencinin okuduğu birinci sınıftaki törene sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da (sağda) katıldı.