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UNDP ve Circular Innovation Lab Plastik Kirliliğine Karşı Birlikte Hareket Ediyor

UNDP ve Circular Innovation Lab, İstanbul'da plastik kirliliğine karşı döngüsel ekonomi etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:40
UNDP ve Circular Innovation Lab Plastik Kirliliğine Karşı Birlikte Hareket Ediyor

UNDP ve Circular Innovation Lab Plastik Kirliliğiyle Mücadelede Buluştu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Danimarka merkezli Circular Innovation Lab, Türkiye'nin katkılarıyla birlikte "Atıktan Zenginliğe: Ekonomik Yolumuzu Yeniden Düşünmek ve Döngüselliği Benimsemek" temalı bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin açılışında gerçekleştirilen açıklamalarda, dünya genelinde her yıl 430 milyon ton plastik üretildiği, bunun büyük bir kısmının tek kullanımlık plastiklerden oluştuğu ifade edildi. Mevcut üretim ve tüketim modellerinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekilerek, küresel plastik atıkların %79'unun çöplüklere atıldığı, %12'sinin yakıldığı ve %10'dan azının geri dönüştürüldüğü vurgulandı. Eğer bu durum devam ederse, 2060 yılına gelindiğinde plastik kullanımının 3 kat artacağı öngörülüyor.

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımları Önem Taşıyor

Her yıl artan plastik üretimi ve tüketimi, sürdürülebilir modellerin benimsenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hükümetler, plastik yönetimi için küresel bir anlaşma üzerinde müzakereler yürütüyor. Döngüsel ekonomi açısından atıkların azaltılması ve materyal ömrünün uzatılması kritik bir önem taşırken, bu çözümler insan sağlığını korumaya ve ekosistemlerin yeniden canlanmasına olanak tanıyor.

İstanbul'da Bölgesel Düzeyde Bir İlk

İstanbul'da gerçekleştirilen bu etkinlik, plastik sektöründe döngüsel ekonomi ilkelerini teşvik etmeyi amaçlayan bölgesel düzeydeki ilk faaliyet olma özelliğine sahip. Etkinlik, plastik atıkların yönetimi için yenilikçi çözümler sunan firmaları bir araya getirecek platformlar oluşturmayı hedefliyor. Özel sektör, düşünce kuruluşları, akademi ve sivil toplum temsilcileri etkinlikte, sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemek için işbirliği fırsatlarını değerlendirecekler.

UNDP İstanbul Merkez Yöneticisi Steliana Nedera, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu geçişin başarılı olması için paydaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı politikalar geliştirmeliyiz. Sadece çözüm ortaklıklarıyla plastik atıkların azaltılmasını sağlamanın yanı sıra yeni değer yaratma fırsatları da sunabiliriz." dedi.

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