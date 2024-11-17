UNIFIL Araçlarına Lübnan'da Ateş Açıldı, Saldırı Kınandı

UNIFIL Araçlarına Ateş Açıldı

Lübnan'ın güneyinde devriye gezen Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin aracına ateş açıldığı bildirildi. Saldırının, Sur kentine bağlı Bidyas bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının Detayları

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız ve Finlandiyalı barış gücü askerlerinin devriye faaliyeti sırasında "en az biri silahlı" bir grup tarafından durdurulduğu kaydedildi. Olayın ardından, devriye sırasında yaklaşık bir saat geçtikten sonra başka bir noktada ateş açıldığı ifade edildi. "Devriye Maarakeh köyünü henüz geçmişken, muhtemelen devlet dışı aktörler tarafından arkadan yaklaşık 40 el ateş açıldı" denildi.

Olayın Ardından Alınan Önlemler

Devriye, güvenli bir şekilde Deyr Kifa’daki UNIFIL üssüne ulaştı ve olayın ardından Lübnan ordusunun derhal bilgilendirildiği bildirildi. Araçlara mermilerin isabet etmesine karşın barış gücü askerlerinin yaralanmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

UNIFIL'den Kınama

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi. "UNIFIL barış gücü askerlerinin kendilerine verilen görevleri korku ya da tehdit olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlamak Lübnanlı yetkililerin sorumluluğundadır. UNIFIL, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmaların tüm aktörlerine, BM barış gücü askerlerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Önceki Saldırılar

UNIFIL, 14 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl bölgesindeki Burc Kaleviyye'de, bir mühimmat deposu fark eden barış gücü askerlerine yönelik olarak kimliği belirsiz kişilerce 30 el ateş açıldığını duyurmuştu. O olayda da ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.