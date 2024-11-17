DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.110.183,71 0,43%

UNIFIL Araçlarına Lübnan'da Ateş Açıldı, Saldırı Kınandı

UNIFIL araçlarına Lübnan'ın Sur bölgesinde ateş açıldı, askerler zarar görmedi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:19
UNIFIL Araçlarına Lübnan'da Ateş Açıldı, Saldırı Kınandı

UNIFIL Araçlarına Ateş Açıldı

Lübnan'ın güneyinde devriye gezen Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin aracına ateş açıldığı bildirildi. Saldırının, Sur kentine bağlı Bidyas bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının Detayları

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız ve Finlandiyalı barış gücü askerlerinin devriye faaliyeti sırasında "en az biri silahlı" bir grup tarafından durdurulduğu kaydedildi. Olayın ardından, devriye sırasında yaklaşık bir saat geçtikten sonra başka bir noktada ateş açıldığı ifade edildi. "Devriye Maarakeh köyünü henüz geçmişken, muhtemelen devlet dışı aktörler tarafından arkadan yaklaşık 40 el ateş açıldı" denildi.

Olayın Ardından Alınan Önlemler

Devriye, güvenli bir şekilde Deyr Kifa’daki UNIFIL üssüne ulaştı ve olayın ardından Lübnan ordusunun derhal bilgilendirildiği bildirildi. Araçlara mermilerin isabet etmesine karşın barış gücü askerlerinin yaralanmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

UNIFIL'den Kınama

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi. "UNIFIL barış gücü askerlerinin kendilerine verilen görevleri korku ya da tehdit olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlamak Lübnanlı yetkililerin sorumluluğundadır. UNIFIL, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmaların tüm aktörlerine, BM barış gücü askerlerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Önceki Saldırılar

UNIFIL, 14 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl bölgesindeki Burc Kaleviyye'de, bir mühimmat deposu fark eden barış gücü askerlerine yönelik olarak kimliği belirsiz kişilerce 30 el ateş açıldığını duyurmuştu. O olayda da ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç'tan AK Parti Beylikdüzü Saldırısına Cevap: 'Şiddeti Kınıyoruz'
2
Özdağ: Zafer Partisi Seçime Hazır
3
UNIFIL Araçlarına Lübnan'da Ateş Açıldı, Saldırı Kınandı
4
Şi Cinping ve Biden'dan Tayvan Üzerine Sert Mesajlar
5
Alacabel'e Mevsimin İlk Karı Düştü
6
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!