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UNIFIL Hava Sahası İhlalleri Hakkında Bilgi Verdi

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve hava sahası ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:15
UNIFIL Hava Sahası İhlalleri Hakkında Bilgi Verdi

UNIFIL'den Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, son günlerde İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarda, hava sahası ihlallerinin artış gösterdiğini belirtti.

Lübnan'daki Durum

İsrail'in Lübnan üzerindeki bombardımanının ciddi bir şekilde yoğunlaştığını ifade eden Tenenti, bu durumun 800 bin kişinin yerinden edilmesine sebep olduğunu vurguladı. Özellikle, UNIFIL'nin faaliyet gösterdiği Lübnan'ın güneyinde artan bombardıman karışıklığın daha da büyümesine yol açtığını aktardı.

Uluslararası İletişim ve Destek Çalışmaları

UNIFIL'in bölgedeki durumu izlemeye devam ettiğini ve taraflarla iletişim kurduğunu belirten Tenenti, İsrail ordusunun UNIFIL mevzilerini hedef almasının personel hayatını tehlikeye attığını açıkladı.

İnsani Yardımlar ve Güvenlik

Lübnan halkının acı çekmeye devam ettiğini ifade eden Tenenti, BM ve diğer yardım kuruluşlarının, bölgedeki insanlara yardım ulaştırma konusundaki çabalarının sürdüğünü söyledi. Tenenti, ayrıca İsrail Başbakanı'nın ve ordusunun Mavi Hat'tan çekilmelerini talep ettiğini hatırlatarak, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in burada kalmasını istediğini vurguladı.

UNIFIL'in Rolü

Tenenti, UNIFIL'in bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir görevi olduğunu belirterek, “Burada olmamız gerekiyor. Bu bölgeye istikrar ve barışı geri getirmeye çalışmamız lazım,” dedi.

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