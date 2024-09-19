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Üniversitelerde Personel Servislerinin Kaldırılmasına Tepki

Türk Eğitim-Sen, üniversitelerdeki personel servislerin kaldırılmasını protesto etti ve taleplerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:09
Üniversitelerde Personel Servislerinin Kaldırılmasına Tepki

Türk Eğitim-Sen'den Protesto

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, Kadıköy'deki Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde toplanarak, üniversitelerdeki personel servislerinin kaldırılmasına karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Ekonomik Zorluklar ve Ulaşım Problemi

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Özbek, hükümetin ekonomik sorunlar nedeniyle aldığı tasarruf tedbirlerini anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Özbek, servis hizmetinin ortadan kalkmasının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, İstanbul'daki kiraların düşük olduğu semtlerde yaşayan idari personelin, işe gitmek için birden fazla araç kullanmak zorunda kaldığını ve bu durumun işe geç kalmalara yol açtığını söyledi.

İstisna Talepleri ve Mahkeme Süreci

Özbek, büyükşehirlerde servis hizmetinin sürdürülmesi adına istisnalar getirilmesi gerektiğini, zira bu hizmetin sendikalar aracılığıyla kazanılmış bir hak olduğunu belirtti. Türkiye Kamu-Sen'in bu süreçle ilgili yürüttüğü hukuki mücadelenin sonuçlanacağına dair inancını yineledi.

Yükseköğretim Kurulu ve Ulaşım Çözümü

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yılın başında başlatılan, fakat henüz hayata geçirilmeyen üniversiteler arası yer değiştirme uygulamasının devreye alınmasının da önemine dikkat çekti. Özbek, bu tür adımların İstanbul gibi çok sayıda üniversitesi olan bir şehirde idari personelin ulaşım sorununu hafifletebileceğini vurguladı.

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, üniversitelerde personel servislerinin kaldırılmasını protesto...

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, üniversitelerde personel servislerinin kaldırılmasını protesto etti. Kadıköy'deki Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini anlatan dövizler taşıdı. Türk Eğitim-Sen'den üniversitelerde personel servisinin kaldırılmasına tepki

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, üniversitelerde personel servislerinin kaldırılmasını protesto...

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, üniversitelerde personel servislerinin kaldırılmasını protesto etti. Kadıköy'deki Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini anlatan dövizler taşıdı. Türk Eğitim-Sen'den üniversitelerde personel servisinin kaldırılmasına tepki

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