Ünye Kalesi Ordu'da 2 bin 500 yıllık mirasıyla turizmi canlandırıyor

Restorasyonla turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, 3 Haziran 2025'ten bu yana yaklaşık 290 bin ziyaretçi ağırladı; yıl sonu hedefi 500 bin.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:05
Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, yaklaşık dört ayda 290 bin kişiyi ağırladı. Yenilenen yüzüyle kale, hem tarih hem de turizm açısından bölgeye canlılık kazandırdı.

Konum, restorasyon ve erişim

İlçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kalenin restorasyon çalışmaları 6 yıl sürdü ve kale 3 Haziran 2025 tarihinde turizme açıldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin yenilenen yapısıyla ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Başkan Tavlı, kaledeki dehlize ilişkin olarak şunları kaydetti: "Buraya gelen turistler 234 metre derinlikteki dehlize raylı sistem sayesinde inebiliyor. Bu nedenle kale bu yönüyle ayrı bir özellik arz etmekte."

Ziyaretçi sayıları ve hedefler

Tavlı, kalenin açıldığı 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirterek, "Ünye Kalesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yıl sonu itibarıyla bu sayısının 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Başkan ayrıca, "Tarihi kalenin, şehrimizin ve bölgemizin turizmine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadesiyle kalenin bölge turizmine katkısına dikkat çekti.

Vatandaş görüşleri

Kale çevresindeki yürüyüş yolları ve düzenlemeler sayesinde ziyaretçilerin kale alanına rahatça ulaştığını belirten yetkililer, ziyaretçilerin memnuniyetinin artmasının sevindirici olduğunu aktardı.

Kaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Seçil Gündoğdu, kente Manisa'dan geldiğini belirterek ailesiyle Ünye Kalesi'ni gezdiğini ve kalenin bulunduğu alanın "adeta doğa harikası" olduğunu söyledi.

Selim Çarkçı ise kaleyi gördüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Her şey bizler için düşünülmüş. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

