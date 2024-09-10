Ürdün'de Temsilciler Meclisi Seçimleri Tamamlandı

Ürdün'de, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin yeni üyeleri için gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Katılım Oranı ve Oy Kullanım Verileri

Başkent Amman'da, Bağımsız Seçim Kurulu Medya Merkezinin yayımladığı bilgilere göre, seçimlere katılım oranı %31,93 olarak kaydedildi. Ülkede toplamda 5 milyon 80 bin 858 kayıtlı seçmenden 1 milyon 622 bin 514'ü oy kullandı.

Seçim Sonuçlarının Duyurulması

Bağımsız Seçim Kurulu Başkanı Musa el-Muayta, düzenlediği basın toplantısında sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının hemen başlayacağını açıkladı. Muayta, sonuçların hazırlanmış olan elektronik platformdan paylaşılacağını belirtti.

Kral'ın Fesh Kararı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 25 Temmuz'da seçimlere hazırlık amacıyla Temsilciler Meclisi'ni feshetmişti. Ülke parlementosu, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır.