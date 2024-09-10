Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ürdün'de Temsilciler Meclisi Seçimleri Tamamlandı

Ürdün'de yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde katılım oranı yüzde 31,93 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 22:23
Ürdün'de Temsilciler Meclisi Seçimleri Tamamlandı

Ürdün'de Temsilciler Meclisi Seçimleri Tamamlandı

Ürdün'de, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin yeni üyeleri için gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Katılım Oranı ve Oy Kullanım Verileri

Başkent Amman'da, Bağımsız Seçim Kurulu Medya Merkezinin yayımladığı bilgilere göre, seçimlere katılım oranı %31,93 olarak kaydedildi. Ülkede toplamda 5 milyon 80 bin 858 kayıtlı seçmenden 1 milyon 622 bin 514'ü oy kullandı.

Seçim Sonuçlarının Duyurulması

Bağımsız Seçim Kurulu Başkanı Musa el-Muayta, düzenlediği basın toplantısında sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının hemen başlayacağını açıkladı. Muayta, sonuçların hazırlanmış olan elektronik platformdan paylaşılacağını belirtti.

Kral'ın Fesh Kararı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 25 Temmuz'da seçimlere hazırlık amacıyla Temsilciler Meclisi'ni feshetmişti. Ülke parlementosu, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!