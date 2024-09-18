Ürdün'de Yeni Hükümet Göreve Başladı

Ürdün Yeni Hükümetini Kurdu

Ürdün, 10 Eylül'de gerçekleşen seçimlerin ardından, önde gelen figürlerden Cafer Hassan liderliğindeki yeni hükümeti resmi olarak kabul etti. Hükümet, Kral 2. Abdullah’ın önünde yemin ederek göreve başlamış oldu.

Hükümetin Yapısı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın bildirdiğine göre, yeni kabine, Kral 2. Abdullah tarafından onaylandıktan sonra iş başına geçti. Başbakan Cafer Hassan, aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Kabinede, Başbakan Hassan ile birlikte toplam 32 bakan görev yapacak. Hassan, Kral 2. Abdullah döneminde atanmış olan 14. Başbakan olarak dikkat çekiyor. Eski hükümette görev yapan Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin de yer aldığı yeni kabine, deneyimli isimleri bir araya getiriyor.

Seçim Süreci

Ürdün'de 10 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde,719 yerel ve genel liste içerisinden toplam 1623 aday, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde 138 sandalye için yarış vermişti. Ülkenin parlamenter sistemi, Temsilciler Meclisi ve Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki ana organ ile işliyor.