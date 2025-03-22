Ürdün'den Lübnan'a İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma Mesajı

Ürdün, Lübnan ile Tam Dayanışma İçinde

Ürdün, İsrail'in saldırıları karşısında Lübnan'a ''mutlak dayanışma'' mesajı vererek, bölgedeki gelişmelere dair önemli bir açıklama yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Eymen es-Safedi ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci arasında gerçekleşen telefon görüşmesine değinildi.

Ateşkes ve Uygulanması Gereken Hükümler

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan'daki güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Safedi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının tüm hükümleri çerçevesinde uygulanmasının önemini vurguladığı toplantıda, “İsrail saldırıları karşısında Ürdün'ün kardeş Lübnan ile mutlak dayanışma içinde olduğunu” söyledi.

Buna ek olarak, uluslararası hukukun, insani normların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Safedi, uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği bildiriliyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi ise yaralandı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi beş noktada varlığını sürdürdüğü belirtildi.