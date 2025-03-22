Ürdün'den Lübnan'a İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma Mesajı

Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki saldırılara karşı mutlak dayanışma içinde olduğunu duyurarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:58
Ürdün'den Lübnan'a İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma Mesajı

Ürdün, Lübnan ile Tam Dayanışma İçinde

Ürdün, İsrail'in saldırıları karşısında Lübnan'a ''mutlak dayanışma'' mesajı vererek, bölgedeki gelişmelere dair önemli bir açıklama yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Eymen es-Safedi ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci arasında gerçekleşen telefon görüşmesine değinildi.

Ateşkes ve Uygulanması Gereken Hükümler

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan'daki güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Safedi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının tüm hükümleri çerçevesinde uygulanmasının önemini vurguladığı toplantıda, “İsrail saldırıları karşısında Ürdün'ün kardeş Lübnan ile mutlak dayanışma içinde olduğunu” söyledi.

Buna ek olarak, uluslararası hukukun, insani normların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Safedi, uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği bildiriliyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi ise yaralandı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi beş noktada varlığını sürdürdüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Kararına Rağmen Şin-Bet Direktörü’nü Görevden Alacak
2
Bugünün Gündemi: 23 Mart 2025
3
Ürdün'den Lübnan'a İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma Mesajı
4
Bakan Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı
5
DMM'den ‘Çıplak Arama’ İddialarına Yalanlama
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralı
7
Denizli'de Baba Oğlunu Bıçakla Yaraladı: Şüpheli Gözaltında

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!