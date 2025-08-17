Ürdün’den Sert Tepki: Kudüs’te Rum Ortodoks Patrikhanesi Hesapları Donduruldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ürdün, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarını dondurma kararını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in, işgal gücü olarak Kudüs’teki Hristiyanlara yönelik devam eden saldırılarını ve baskılarını şiddetle kınıyoruz. Son olayda, Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarının dondurulması da bu ihlallerin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "işgal altındaki şehirdeki (Kudüs) Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarda tarihi ve hukuki durumun açıkça ihlal edildiğini" vurgulandı ve söz konusu kararın "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının açıkça ihlali" olduğu belirtilerek reddedildi.

Uluslararası çağrı ve bölgedeki endişeler

Açıklamada, uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i Gazze’ye yaptığı saldırılarını derhal durdurmaya zorlama" çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı yasa dışı uygulamalarına ve Kudüs’te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerine son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Filistin Kiliselerle İlgili Yüksek Başkanlık Komitesi, 14 Ağustosta yayımladığı açıklamada, İsrail makamlarının Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarını dondurduğunu, mülklerine yüksek vergiler getirdiğini ve bunun "kilisenin manevi ve toplumsal hizmet verme kapasitesini tehdit ettiğini" duyurmuştu.

Son yıllarda İsrail makamlarının Kudüs’teki tarihi kiliselere yönelik vergileri artırdığı; özellikle Eski Şehir’in Bab el-Halil bölgesinde bulunan bazı kilise mülklerinin İsrailli yerleşimci grupların eline geçmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.