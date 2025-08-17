DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Ürdün’den Sert Tepki: Kudüs’te Rum Ortodoks Patrikhanesi Hesapları Donduruldu

Ürdün, İsrail’in Doğu Kudüs’te Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin banka hesaplarını dondurmasını kınayarak uygulamayı uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 03:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 03:24
Ürdün’den Sert Tepki: Kudüs’te Rum Ortodoks Patrikhanesi Hesapları Donduruldu

Ürdün’den Sert Tepki: Kudüs’te Rum Ortodoks Patrikhanesi Hesapları Donduruldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ürdün, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarını dondurma kararını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in, işgal gücü olarak Kudüs’teki Hristiyanlara yönelik devam eden saldırılarını ve baskılarını şiddetle kınıyoruz. Son olayda, Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarının dondurulması da bu ihlallerin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "işgal altındaki şehirdeki (Kudüs) Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarda tarihi ve hukuki durumun açıkça ihlal edildiğini" vurgulandı ve söz konusu kararın "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının açıkça ihlali" olduğu belirtilerek reddedildi.

Uluslararası çağrı ve bölgedeki endişeler

Açıklamada, uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i Gazze’ye yaptığı saldırılarını derhal durdurmaya zorlama" çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı yasa dışı uygulamalarına ve Kudüs’te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerine son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Filistin Kiliselerle İlgili Yüksek Başkanlık Komitesi, 14 Ağustosta yayımladığı açıklamada, İsrail makamlarının Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarını dondurduğunu, mülklerine yüksek vergiler getirdiğini ve bunun "kilisenin manevi ve toplumsal hizmet verme kapasitesini tehdit ettiğini" duyurmuştu.

Son yıllarda İsrail makamlarının Kudüs’teki tarihi kiliselere yönelik vergileri artırdığı; özellikle Eski Şehir’in Bab el-Halil bölgesinde bulunan bazı kilise mülklerinin İsrailli yerleşimci grupların eline geçmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar