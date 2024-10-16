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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ülkesinin Bölgesel Çatışmalara Karşı Kararlılığını Vurguladı

Kral Abdullah, Ürdün'ün bölgesel çatışmalara sahne olmayacağını belirtti ve gerginliğin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:45
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ülkesinin Bölgesel Çatışmalara Karşı Kararlılığını Vurguladı

Ürdün Kralı'nın Çatışmalarla İlgili Açıklamaları

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin tamamen bölgesel çatışmaların bir arenası olmaktan uzak duracağını ifade etti. Bu açıklama, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan bir duyuruda yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Kral Abdullah, Amman'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, bölgede gerginliğin azaltılması gerekliliğine dikkat çekerek, devam eden insan hakları ihlallerinin ve yıkımın, çatışmaların daha da derinleşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Saldırıları ve İnsani Yardım Çağrısı

Kral Abdullah, Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun tansiyonu düşürmek adına atılması gereken ilk adım olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi ve Lübnan'da yaşanan insani krizlerin hafifletilmesi için bölgeye acil insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kararlılık Mesajı

Kral Abdullah, Ürdün'ün bölgedeki istikrarı sağlamak ve Filistin meselesine kalıcı bir siyasi çözüm bulma hedefi doğrultusunda kardeş ve dost ülkelerle iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Toplantıda Yer Alanlar

Görüşmeye, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de katıldı.

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