DOLAR
35,19 -0,04%
EURO
36,66 -0,36%
ALTIN
2.959,27 -0,13%
BITCOIN
3.463.092,61 -5,3%

Ürdün, Suriye'ye Elektrik ve Akaryakıt Hizmeti Vermeye Hazır

Ürdün, Suriye'ye elektrik ve akaryakıt sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Sürdürülebilir enerji işbirliği için ilk adımlar atılıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:13
Ürdün, Suriye'ye Elektrik ve Akaryakıt Hizmeti Vermeye Hazır

Ürdün, Suriye'ye Elektrik ve Akaryakıt Hizmeti Sağlayacak

Ürdün hükümeti, Suriye'ye elektrik ve akaryakıt hizmeti verme konusunda hazır olduğunu açıkladı. Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Suriye'deki enerji ihtiyacını ele aldı.

Enerji İhtiyacına Cevap

Harabşe, Suriye'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yönelik adımlar atabileceklerini vurgulayarak, elektrik şebekesinin durumunu incelemek üzere bir teknik heyet gönderebileceklerini ifade etti.

Akaryakıt Desteği

Ürdün, petrol ürünleri konusunda da Suriye'ye hizmet verebileceğini açıkladı. Harabşe, Ürdün'ün ithal edeceği akaryakıtı Suriye'ye sevk edebileceklerini belirtti.

Başbakan'dan Destek Mesajı

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Kral 2. Abdullah'ın talimatlarına dikkat çekerek, "Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda destek sağlarız." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Hassan, Suriye’nin güven ve istikrarının Ürdün’ün kalkınması için kritik olduğunu belirtti.

İkili İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı

Hassan, Suriye'ye sağlık, ulaşım, enerji ve su alanlarında destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Ürdünlü tüm bakanlara Suriye’yi ziyaret ederek ikili işbirliği olanaklarını değerlendirme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Patlama Açıklaması: Vefat Sayısı 11
2
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı
3
İngiltere'de Gölge Bakanın Aşırı Sağcı Gruba Hayranlığı Tartışmalara Neden Oldu
4
Erbil’de Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği Düzenlendi
5
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları İçin Tören Düzenlendi
6
Bakan Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü
7
İran'da WhatsApp ve Google Play Erişime Açıldı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!