Ürdün, Suriye'ye Elektrik ve Akaryakıt Hizmeti Vermeye Hazır

Ürdün, Suriye'ye Elektrik ve Akaryakıt Hizmeti Sağlayacak

Ürdün hükümeti, Suriye'ye elektrik ve akaryakıt hizmeti verme konusunda hazır olduğunu açıkladı. Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Suriye'deki enerji ihtiyacını ele aldı.

Enerji İhtiyacına Cevap

Harabşe, Suriye'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yönelik adımlar atabileceklerini vurgulayarak, elektrik şebekesinin durumunu incelemek üzere bir teknik heyet gönderebileceklerini ifade etti.

Akaryakıt Desteği

Ürdün, petrol ürünleri konusunda da Suriye'ye hizmet verebileceğini açıkladı. Harabşe, Ürdün'ün ithal edeceği akaryakıtı Suriye'ye sevk edebileceklerini belirtti.

Başbakan'dan Destek Mesajı

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Kral 2. Abdullah'ın talimatlarına dikkat çekerek, "Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda destek sağlarız." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Hassan, Suriye’nin güven ve istikrarının Ürdün’ün kalkınması için kritik olduğunu belirtti.

İkili İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı

Hassan, Suriye'ye sağlık, ulaşım, enerji ve su alanlarında destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Ürdünlü tüm bakanlara Suriye’yi ziyaret ederek ikili işbirliği olanaklarını değerlendirme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi.