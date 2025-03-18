Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'dan İsrail'e Sert Kınama

Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı vurgulandı.

Bakanlık Sözcüsü Sufyan el-Kuda, "İsrail, Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarıyla sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarına uymalı" diyerek, bu tür saldırıların devam etmesi durumunda bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Kuda, uluslararası toplumu, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamaya çağırdı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için belirlenen sınır kapılarının açılması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail ordusunun savunmasız sivillerin yaşadığı alanları hedef almasının uluslararası insanî hukuku hiçe saydığı ifade edildi. Ayrıca, acil bir ateşkes gerekliliği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da, İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemlerine ilişkin güçlü bir kınama yayınlayarak, tırmandırıcı olan bu politikaların bölgeyi tehlikeye atacağına dikkat çekti. Açıklamada, ateşkesin aşamalarının uygulanması ve diyalogun yeniden başlatılması aciliyetinin altı çizildi.

Gazze’deki insani durumun eşi benzeri görülmemiş bir hale geldiği, uluslararası toplumun Filistin halkına gerekli korumayı sağlamak ve acilen harekete geçmesi gerektiği ifadesi de dikkat çekti. Katar, Filistin halkının meşru haklarına ve bağımsız devletlerine olan sürekli desteğini yineledi.

İsrail'in Yeniden Başlattığı Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’nde yeniden hava saldırıları başlattı. Saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini belirtirken, Hamas ise İsrail'in ateşkese uymadığı iddiasıyla kınadı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin iç siyasi hesaplar için savaşı yeniden başlattığına dikkat çekti.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını ifade etti.