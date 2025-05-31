Uşak Cezaevi'ndeki Olayların Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Uşak Cezaevi'nde 25 Yıl Önceki Olaylarla İlgili Hükümlü Yakalandı

Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında gerçekleşen ve 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylarla bağlantılı olarak 12 yıldır aranan hükümlü Salim Muslu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uşak E Tipi Cezaevi Olayları ve Suçlamalar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki olaylarla ilgili kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun ayaklanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu malına zarar verme suçlarından 5 ayrı aranma kaydı bulunan Muslu'nun izine ulaştı. Hakkında müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Operasyon ve Yakalanma Süreci

2013 yılından bu yana firari durumdaki Muslu, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon neticesinde yakalandı. Muslu’nun, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştığı tespit edilen ve 12 yıldır aranan hükümlü, İstanbul'da yakalandı.