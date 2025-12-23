DOLAR
Uşak Hastanesi'nde Canlı Endoskopik Diskektomi Buluşması

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 139 uzmanın katıldığı etkinlikte Canlı Endoskopik Diskektomi yapıldı; minimal invaziv teknikler ve güncel cerrahi yaklaşımlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:57
Türk Nöroşirurji Derneği ev sahipliğinde akademik paylaşım

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal & Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından düzenlenen önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Program kapsamında hastanede Canlı Endoskopik Diskektomi Ameliyatı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden 139 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı katılım sağladı. Canlı ameliyat, aynı zamanda online olarak yayınlanarak çok sayıda hekim ve akademisyen tarafından eş zamanlı takip edildi. Programda güncel cerrahi yaklaşımlar, minimal invaziv teknikler ve klinik uygulamalara ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilimsel eğitime ve nitelikli sağlık hizmetine katkı sunan bu değerli organizasyonda emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, bilgi ve deneyim paylaşımının artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka ayrıca, bu bilimsel ve akademik çalışmada emeği geçen Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı Doç. Dr. İsmail Kaya ile Uzm. Dr. Sinan Sağıroğlu'na teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

