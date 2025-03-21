Uşak'ta 232 Tarihi Sikke Ele Ge geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde yapılan operasyonda 232 tarihi sikke ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:01
Uşak'ta 232 Tarihi Sikke Ele Ge geçirildi

Uşak'ta Tarihi Eser Operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü başarılı bir operasyon ile tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi. Olay, R.G. adlı şahsın evinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda ortaya çıktı.

Detaylı İnceleme Sonucu Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, R.G.'nin evinde yaptığı incelemelerde sadece tarihi sikkeleri değil, aynı zamanda 1 ruhsatsız av tüfeği de buldu. Bu gelişme, yetkililer tarafından dikkatle inceleniyor.

R.G. gözaltına alındı ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli ile ilgili süreç devam etmektedir.

Sirkeler Uşak Müzesine Teslim Edildi

Ele geçirilen 232 sikke, korunmak üzere Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu durum, bölgedeki tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi.

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