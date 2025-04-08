Uşak'ta Kazada Hayatını Kaybeden Sürücünün Kafasında Mermi Çekirdeği Bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen bir kaza, araştırmaları derinleştirdi. 5 Nisan günü Ovacık köyü yakınlarında, İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole devrildi. Otomobilin kaya ve ağaca çarparak devrilmesinin ardından sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vural, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopside, sürücünün kafasında bir tabancaya ait mermi çekirdeği tespit edilmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Bu gelişme sonrasında jandarma ekipleri, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylar araştırılırken, Vural’ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasına çalışılıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.