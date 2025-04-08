DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

Uşak'ta Kazada Hayatını Kaybeden Sürücünün Kafasında Mermi Çekirdeği Bulundu

Uşak'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:25
Uşak'ta Kazada Hayatını Kaybeden Sürücünün Kafasında Mermi Çekirdeği Bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen bir kaza, araştırmaları derinleştirdi. 5 Nisan günü Ovacık köyü yakınlarında, İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole devrildi. Otomobilin kaya ve ağaca çarparak devrilmesinin ardından sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vural, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopside, sürücünün kafasında bir tabancaya ait mermi çekirdeği tespit edilmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Bu gelişme sonrasında jandarma ekipleri, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylar araştırılırken, Vural’ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasına çalışılıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını...

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını...

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!